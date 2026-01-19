Nella linea ferroviaria Brescia-Edolo, si è verificato un episodio di minaccia nei confronti di una capotreno, che ha portato alle ricerche di un giovane fuggito a Cedegolo. L’incidente evidenzia ancora una volta le problematiche di sicurezza sui trasporti pubblici e la necessità di interventi per garantire la tutela di operatori e passeggeri. Le autorità sono attivamente impegnate nel rintracciare il responsabile.

Cedegolo (Brescia), 19 gennaio 2026 – Paura e violenza corrono di nuovo sui binari ferroviari. E ancora una volta a finire nel mirino è una capotreno, in servizio su un treno della linea Brescia-Edolo. Protagonista dell’ennesimo episodio un giovane di origini straniere che, nel pomeriggio di ieri, è stato sorpreso senza biglietto all'altezza di Cedegolo. A quel punto il giovane è andato in escandescenza, insultato e minacciato la capotreno, che gli chiedeva di pagare la corsa. L’assassino del capotreno di Bologna, 24 ore di caccia: dalla Centrale di Milano al Niguarda in tram. Poi verso Desenzano del Garda In soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capotreno minacciata sulla linea Brescia-Edolo: caccia al giovane fuggito a Cedegolo

Violenta rapina a Firenze, minacciata e aggredita: caccia al malvivente fuggito con la refurtiva

Una rapina si è verificata ieri pomeriggio in una gioielleria di via Pisana a Firenze. La vittima è stata minacciata e aggredita, mentre il malvivente è fuggito con la refurtiva. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare e catturare il responsabile. La vicenda si inserisce nel quadro di episodi di criminalità che interessano la città, evidenziando l’importanza di misure di sicurezza adeguate.

Leggi anche: Mercato Inter, caccia al colpo sulla destra: Palestra si allontana? C’è un giovane che piace tanto alla società

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Malmenato per aver chiesto il biglietto: il VIDEO dell'aggressione al capotreno - E chiedono chiusura notturna della stazione, che diventa "zona di bivacco e spaccio" ... rainews.it