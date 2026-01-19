Capotreno insultata e minacciata sulla linea Brescia-Edolo | caccia al giovane fuggito a Cedegolo

Un episodio di violenza si è verificato sulla linea ferroviaria Brescia-Edolo, con una capotreno insultata e minacciata da un passeggero. L’incidente ha causato tensione e preoccupazione tra il personale e i viaggiatori. Le autorità stanno attualmente cercando il giovane che si è poi allontanato a Cedegolo, mentre si indaga sulle circostanze dell’accaduto.

Cedegolo (Brescia), 19 gennaio 2026 – Paura e violenza corrono di nuovo sui binari ferroviari. E ancora una volta a finire nel mirino è una capotreno, in servizio su un treno della linea Brescia-Edolo. Protagonista dell’ennesimo episodio un giovane di origini straniere che, nel pomeriggio di ieri, è stato sorpreso senza biglietto all'altezza di Cedegolo. A quel punto il giovane è andato in escandescenza, insultato e minacciato la capotreno, che gli chiedeva di pagare la corsa. L’assassino del capotreno di Bologna, 24 ore di caccia: dalla Centrale di Milano al Niguarda in tram. Poi verso Desenzano del Garda In soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Per paura ho cambiato mansione" confessa Silvia Dall’Agata, 34 anni, capotreno per anni . Il caso di Alessandro Ambrosio non è l'unico a dover essere attenzionato. Sono tante le voci di lavoratori dei treni che si sentono in pericolo: "Aggredita, insultata e ins facebook