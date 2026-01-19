Nel percorso verso la designazione di Capitale della Cultura 2028, Forlì-Cesena si prepara ad affrontare la sfida, che si concluderà tra gennaio e marzo con la proclamazione ufficiale. In questa fase, è importante valutare lo stato delle strutture culturali, dalla Pinacoteca al Museo, e riflettere sul ruolo delle istituzioni locali. Un’occasione per comprendere meglio le potenzialità e le sfide di un territorio che vuole affermarsi come centro di cultura e identità.

Quale città attrezzata si approssima alla sentenza – prima con l’inserimento nelle top ten dei comuni finalisti il 18 e 19 gennaio e poi con la designazione del vincitore non oltre il 27 marzo – di Forlì-Cesena capitale della cultura 2028? Cesena sarà pronta a onorare l’eventuale l’ambito riconoscimento o, non dovesse arrivare, sarà comunque a posto con la coscienza per averci provato con le giuste credenziali? Analizziamo a volo di uccello lo stato di alcune delle istituzioni culturali con gli occhi del cesenate che si guarda attorno. La Biblioteca Malatestiana con il terzo lotto ha ampliato gli accoglienti spazi della sezione moderna dopo essere divenuta ’Grande’ e destinata non solo ai libri con la riapertura del 2014. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capitale della cultura 2028. La sfida delle strutture dalla Pinacoteca al Museo

Capitale italiana della cultura 2028, al via la valutazione dei dossier

Sono iniziati i processi di valutazione della candidatura di Benevento come Capitale italiana della cultura 2028. Le prossime ore saranno decisive per determinare il riconoscimento, che rappresenta un'importante occasione per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, promuovendo lo sviluppo e l'attenzione nazionale e internazionale.

Capitale della Cultura 2028, ad Ancona cresce l'attesa. A giorni l'annuncio delle finaliste

Ancona si prepara con entusiasmo all’annuncio delle finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, previsto il 18 dicembre. L’attesa cresce nella città, che ambisce a essere riconosciuta come centro di eccellenza culturale per l’anno a venire, rafforzando il suo ruolo e la sua visibilità nel panorama nazionale.

