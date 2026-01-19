Capitale del mare 2026 | Terracina ritira la candidatura e sostiene Gaeta La nuova alleanza

Nel contesto della candidatura a Capitale italiana del mare 2026, Terracina ha deciso di ritirare la propria candidatura e di sostenere Gaeta, rafforzando così una nuova alleanza tra le località della zona. Inaspettatamente, emerge anche il nome di Sperlonga tra le candidate. Questa scelta evidenzia un cambiamento nelle strategie e nelle alleanze tra le città costiere del Lazio, puntando a valorizzare il patrimonio e il turismo del territorio.

Il Comune di Terracina ritira la sua candidatura a Capitale italiana del mare 2026 e decide di sostenere invece la corsa di Gaeta, mentre a sorpresa spunta il nome di Sperlonga tra le candidate. Queste le novità alla vigilia della presentazione ufficiale della candidatura della città del Golfo.🔗 Leggi su Latinatoday.it Capitale italiana del mare, Latina sostiene la candidatura di Gaeta

Il Comune di Latina ha espresso il proprio supporto alla candidatura di Gaeta come “Capitale italiana del mare”. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio marittimo e culturale della città, riconoscendone l’importanza nel panorama nazionale. La collaborazione tra le due realtà sottolinea l’impegno condiviso per promuovere le eccellenze del territorio e rafforzare il ruolo di Gaeta come centro di storia, tradizione e sviluppo legato al mare. Leggi anche: Gaeta ufficializza la candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026 Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Capitale del mare 2026: Terracina ritira la candidatura e sostiene Gaeta. La nuova “alleanza” - Terracina fa un passo indietro ma c’è un accordo di reciprocità con la città del Golfo per la candidatura della prima il prossimo anno. latinatoday.it

INTESA TRA TERRACINA E GAETA: SOSTEGNO INCROCIATO PER LA CAPITALE DEL MARE. TERRACINA PUNTA AL 2027, NEL 2026 SPAZIO A GAETA Terracina rinuncia alla candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026 e sostiene Gaeta. Accordo tra i - facebook.com facebook

Gualtieri sostiene Gaeta Capitale del mare 2026, 'laboratorio virtuoso'. 'Coniuga tutela ecosistemi marini, sviluppo economico sostenibile e promozione culturale' #ANSA x.com

