Capannoli | 70mila euro per l’adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria ' Carducci'

Il Comune di Capannoli ha assegnato un contributo di 70mila euro per l’adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria 'Carducci' di Santo Pietro Belvedere. L’intervento mira a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, rispettando le disposizioni di legge e migliorando le condizioni dell’edificio. Questo intervento rientra nelle azioni di valorizzazione delle strutture scolastiche del territorio.

Contributo di 70mila euro per l'adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria di Santo Pietro Belvedere, nel comune di Capannoli.La scuola 'Giosuè Carducci' è stata oggetto due anni fa di un ampliamento che ha permesso di avere a disposizione nuovi laboratori e di realizzare.

Il Comune di Cori ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro destinato ai lavori di adeguamento antincendio nelle scuole. Questa somma permetterà di migliorare le misure di prevenzione e sicurezza degli edifici scolastici, garantendo ambienti più sicuri per studenti e personale. Gli interventi rientrano nel piano di miglioramento delle strutture pubbliche, rispettando le normative vigenti in materia di prevenzione incendi.

