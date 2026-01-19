Caos Coppa d’Africa il cucchiaio di Brahim Diaz sconvolge Alexander-Arnold | la reazione del suo compagno di squadra al Real Madrid è virale – VIDEO

Durante la Coppa d’Africa, l’errore di Brahim Diaz dal dischetto contro il Senegal ha suscitato molte reazioni, tra cui quella di Trent Alexander-Arnold, presente in campo. La scena, catturata in un video virale, mostra un momento di tensione tra i due compagni di squadra del Real Madrid, evidenziando come eventi sportivi possano generare reazioni spontanee e condivise sui social.

Tra caos, proteste e il cucchiaio di Brahim Diaz il Senegal vince la Coppa d'Africa contro il Marocco

Il Senegal si aggiudica la Coppa d'Africa 2023, superando il Marocco 1-0 ai supplementari. Una finale caratterizzata da tensione e imprevisti, culminata con la vittoria dei senegalesi. La partita ha visto momenti di grande intensità, confermando il valore delle due squadre e regalando ai tifosi un risultato inaspettato. Un trionfo che rimarrà nella storia della competizione.

Brahim Diaz sta mettendo in mostra il suo talento con il Marocco durante la Coppa d’Africa, alimentando voci sul suo possibile addio al Real Madrid a gennaio. La situazione apre interessanti possibilità anche per la Serie A, dove diversi club potrebbero valutare un investimento. Con il 2026 che si avvicina, il futuro del centrocampista rimane un tema di discussione nel panorama calcistico internazionale.

