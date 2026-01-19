Cantieri fermi ripristini mancati manutenzione assente | rete ciclabile allo sbando

La rete ciclabile di Lecce attraversa una fase di difficoltà, con cantieri sospesi o rallentati e interventi di manutenzione spesso trascurati. Nonostante i finanziamenti significativi ottenuti tramite il PNRR, molti progetti risultano ancora incompleti o in stallo, compromettendo la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile. Una condizione che evidenzia la necessità di interventi tempestivi e di una gestione più efficace delle risorse pubbliche.

LECCE – Piste ciclabili cancellate, cantieri fermi oppure molto lenti e finanziamenti milionari, ottenuti con il Pnrr, che rischiano di saltare. Il movimento “Lecce Pedala” ha inviato alla sindaca Adriana Poli Bortone una lettera per chiedere una immediata inversione di tendenza.E la mappa.🔗 Leggi su Lecceprima.it Lecce: “la rete ciclabile è allo sbando” Movimento di cittadinanza

La rete ciclabile di Lecce presenta numerose criticità, tra mancata manutenzione, tratti cancellati improvvisamente e cantieri prolungati. Questa situazione mette in discussione la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile, evidenziando la necessità di interventi tempestivi e pianificati per garantire un servizio affidabile ai cittadini e favorire l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto.

