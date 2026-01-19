Canonico | La prognosi per un infortunio non può essere precisa dipende anche dalle risposte individuali del calciatore
Raffaele Canonico, responsabile medico del Napoli, ha sottolineato che la prognosi degli infortuni sportivi varia in base alle risposte individuali dei calciatori. In un’intervista a Radio Crc, Canonico ha precisato che le tempistiche di recupero non possono essere definite con certezza e ha voluto chiarire le voci circolate sulla situazione interna del club e del suo staff medico.
Il responsabile medico del Napol i, Raffaele Canonico intervistato da Radio Crc ci ha tenuto a fare una premessa, prima di parlare delle condizioni di tuti gli infortunati azzurri, per sconfessare le voci che circolano circa la situazione interna del club e della staffo medico Le parole di Canonico sul Napoli. «Spesso a Napoli tendiamo ad auto distruggerci o auto esaltarci. Io vivo a Napoli e ci sono molte chat di tifosi in cui tutti parlano di tutti, tattica, medicina sportiva. È giusto, però va fatta una premessa. La scienza non è democratica e spesso parlano di preparazione atletica e medicina persone che non ne hanno titoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
