Raffaele Canonico, responsabile medico del Napoli, ha sottolineato che la prognosi degli infortuni sportivi varia in base alle risposte individuali dei calciatori. In un’intervista a Radio Crc, Canonico ha precisato che le tempistiche di recupero non possono essere definite con certezza e ha voluto chiarire le voci circolate sulla situazione interna del club e del suo staff medico.

Il responsabile medico del Napol i, Raffaele Canonico intervistato da Radio Crc ci ha tenuto a fare una premessa, prima di parlare delle condizioni di tuti gli infortunati azzurri, per sconfessare le voci che circolano circa la situazione interna del club e della staffo medico Le parole di Canonico sul Napoli. «Spesso a Napoli tendiamo ad auto distruggerci o auto esaltarci. Io vivo a Napoli e ci sono molte chat di tifosi in cui tutti parlano di tutti, tattica, medicina sportiva. È giusto, però va fatta una premessa. La scienza non è democratica e spesso parlano di preparazione atletica e medicina persone che non ne hanno titoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Canonico: «La prognosi per un infortunio non può essere precisa, dipende anche dalle risposte individuali del calciatore»

