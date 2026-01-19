Canada e Cina il ritorno del commercio come strumento di potenza

Canada e Cina ristabiliscono un dialogo commerciale, segnando un passo importante nelle relazioni economiche tra i due paesi. L’accordo, che prevede la riduzione delle tariffe su veicoli elettrici e colza, rappresenta un elemento di crescita e collaborazione piuttosto che di semplice negoziazione tecnica. Un segnale di come il commercio continui a essere uno strumento strategico per affermare il ruolo internazionale di ogni nazione.

Dal muro dei dazi al tavolo degli scambi: l’accordo tra Canada e Cina sulla riduzione delle tariffe per i veicoli elettrici e per la colza non è un semplice aggiustamento tecnico. È il segnale di una correzione politica dopo anni di irrigidimento, innescati dalla stagione dei dazi punitivi e dall’allineamento automatico di Ottawa alle scelte di Washington. La decisione del governo canadese di riaprire il mercato ai veicoli elettrici cinesi, seppure con contingenti e gradualità, segna una discontinuità rispetto alla logica difensiva che aveva dominato il dibattito interno. Pragmatismo contro protezionismo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

