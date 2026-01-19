Canada e Cina il ritorno del commercio come strumento di potenza
Canada e Cina ristabiliscono un dialogo commerciale, segnando un passo importante nelle relazioni economiche tra i due paesi. L’accordo, che prevede la riduzione delle tariffe su veicoli elettrici e colza, rappresenta un elemento di crescita e collaborazione piuttosto che di semplice negoziazione tecnica. Un segnale di come il commercio continui a essere uno strumento strategico per affermare il ruolo internazionale di ogni nazione.
Dal muro dei dazi al tavolo degli scambi: l’accordo tra Canada e Cina sulla riduzione delle tariffe per i veicoli elettrici e per la colza non è un semplice aggiustamento tecnico. È il segnale di una correzione politica dopo anni di irrigidimento, innescati dalla stagione dei dazi punitivi e dall’allineamento automatico di Ottawa alle scelte di Washington. La decisione del governo canadese di riaprire il mercato ai veicoli elettrici cinesi, seppure con contingenti e gradualità, segna una discontinuità rispetto alla logica difensiva che aveva dominato il dibattito interno. Pragmatismo contro protezionismo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Carney vede Xi e lancia una "nuova partnership strategica" con Pechino - Il primo ministro canadese porta avanti nuove alleanze, anche considerando la rottura della partnership con gli Stati Uniti imposta dalle politiche commerciali punitive di Donald Trump che ha ... tg24.sky.it
Il #Canada di #Carney si è reso conto che 3/4 del loro export va verso un paese, gli #USA, e che è opportuno diversificare i propri clienti. Quindi, giustamente si bussa alla porta della #Cina, la seconda economia al mondo. Niente ideologie, solo fare gli intere x.com
Cina e Canada, rafforzare le relazioni bilaterali con i "quattro partner" Dal 14 al 17 gennaio 2026, il Primo Ministro canadese, Mark Carney ha effettuato una visita ufficiale in Cina, ricevendo valutazioni positive dalla stampa internazionale. Si tratta della prima - facebook.com facebook
