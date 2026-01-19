Camera di commercio di Roma eletta la nuova giunta Affiancherà il presidente Tagliavanti

La Camera di commercio di Roma ha eletto la nuova giunta che supporterà il presidente Lorenzo Tagliavanti nei prossimi cinque anni. La riunione del consiglio si è svolta lunedì 19 gennaio, con la nomina dei componenti che comporranno l’organo di governo. Questa nomina rappresenta un passo importante per il futuro dell’ente, che continuerà a svolgere il suo ruolo di sostegno alle imprese del territorio.

I componenti rimarranno in carica per cinque anni. L'assessora Lucarelli: "Sulla rappresentanza femminile serve più coraggio" È stata eletta la giunta della Camera di commercio di Roma. Il consiglio si è riunito nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, eleggendo i componenti che affiancheranno il presidente, Lorenzo Tagliavanti e rimarranno in carica per i prossimi cinque anni. "Con l'elezione della giunta, l'Istituzione camerale – spiega Tagliavanti - ha completato il rinnovo dei suoi organi. Sono figure di alta professionalità e profonda esperienza, espressione della rappresentanza associativa del territorio.🔗 Leggi su Romatoday.it

