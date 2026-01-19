Camarda torna al Milan o resta al Lecce? Le ultime news Importante novità sull’infortunio

Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan in prestito al Lecce, è al centro delle ultime notizie. Dopo un infortunio alla spalla occorso recentemente, si discutono le sue possibilità di rientro e di permanenza in entrambe le squadre. Ecco le novità più aggiornate sulla situazione del calciatore e le implicazioni per il suo futuro.

In occasione di Lecce-Roma 0-2 dello scorso 6 gennaio, allo stadio 'Via del Mare', l'attaccante Francesco Camarda, classe 2008, ha rimediato un infortunio alla spalla destra. Il Lecce, in un comunicato, aveva annunciato per il giocatore, in prestito dal Milan con diritto di riscatto in favore dei salentini e contro-riscatto in favore dei rossoneri, uno stop di circa 15 giorni. Camarda, nelle intenzioni del club giallorosso, avrebbe dovuto saltare in pratica soltanto le gare contro Inter, lo stesso Milan e Torino. In realtà, l'infortunio è più serio di quanto previsto e richiederà - al contrario di quanto dichiarato ieri sera, nel pre-partita di Milan-Lecce a 'San Siro', dal Presidente Saverio Sticchi Damiani - più tempo per dirsi superato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Camarda si opera, 2-3 mesi fuori. Ma i club sono indecisi: resta a Lecce o torna al Milan?

Camarda si sottopone a un intervento alla spalla e si aspettano circa 2-3 mesi di recupero. La decisione sul suo futuro resta incerta: il giocatore potrebbe restare a Lecce o tornare al Milan. La società e l’atleta continuano a valutare la soluzione migliore per la restante parte della stagione, mantenendo aperti diversi scenari.

