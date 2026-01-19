Il Venezia sta per ufficializzare l'acquisto di Matteo Dagasso, con la trattativa ormai conclusa. La concorrenza del Genoa è stata superata, e nei dettagli della trattativa si è inserito anche il Pescara. Si tratta di un trasferimento importante per la squadra veneta, che continua a rafforzarsi nel mercato di riparazione. Seguiranno aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

Calciomercato Fiorentina, pressing continuo su Fabbian: nuovi contatti dopo il gol alla Viola! Cosa filtra Marsiglia scatenato: fatta per Timber dal Feyenoord! Chiusura entro 24 ore: i dettagli Fullkrug, il Milan ha trovato l’antidoto contro le piccole? Il tedesco decisivo contro il Lecce Piqué convinto: «Il calcio italiano non è lento, perché non proviamo a cambiare anche altri sport? Lo 0-0 è il killer delle emozioni» Infortuni Napoli, l’esito degli esami per Rrahmani e Politano: doppia lesione! Coppa d’Africa 2025, duro comunicato ufficiale della CAF dopo quanto successo in Senegal Marocco: c’è una sospensione! Cosa succede Caos Coppa d’Africa, il cucchiaio di Brahim Diaz sconvolge Alexander-Arnold: la reazione del suo compagno di squadra al Real Madrid è virale – VIDEO Marsiglia scatenato: fatta per Timber dal Feyenoord! Chiusura entro 24 ore: i dettagli Piqué convinto: «Il calcio italiano non è lento, perché non proviamo a cambiare anche altri sport? Lo 0-0 è il killer delle emozioni» Senegal Marocco 1-0: succede di tutto in finale di Coppa d’Africa! Brahim Diaz sbaglia, Gueye no, i Leoni alzano il trofeo Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Venezia: vicinissimo Dagasso! Bruciata la concorrenza del Genoa, cosa è accaduto nella trattativa con il Pescara

Calciomercato Genoa, vicinissimo l’arrivo di Dagasso dal Pescara! Battuta la concorrenza, ecco cosa manca

Il Genoa si avvicina all’accordo con Matteo Dagasso del Pescara, con la trattativa ormai in fase conclusiva. Il centrocampista classe 2004 ha attirato l’interesse dei rossoblù, che hanno superato la concorrenza. Resta da definire gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il trasferimento, che rappresenta un passo importante per il reparto mediano della squadra e per il rafforzamento del progetto giovane del club.

Leggi anche: Calciomercato Cagliari, i rossoblù seguono quel talento del 2004, ma la trattativa è difficile: concorrenza alta, i dettagli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Calciomercato Pescara: per Dagasso controsorpasso del Venezia sul Genoa - Al Liceo Maior di Pescara una mattinata è stata interamente dedicata all’orientamento universitario e professionale. rete8.it