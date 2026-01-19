Calciomercato Roma per Hermoso stop lungo caccia al difensore | i nomi

Il calciomercato della Roma si concentra ora sul rafforzamento della difesa, dopo lo stop prolungato di Hermoso. Con l’obiettivo di garantire maggiore solidità al reparto, la società valuta diversi profili di calciatori difensivi. La priorità rimane trovare un sostituto adeguato, considerando le esigenze tecniche e le disponibilità di mercato, in vista delle prossime sfide di campionato.

Il calciomercato invernale della Roma entra in una fase decisiva. Dopo aver rinforzato l’attacco con gli innesti di Donyell Malen, subito a segno all’esordio, e Robinio Vaz, l’attenzione del club giallorosso si sposta ora con urgenza sulla difesa. Il motivo è chiaro: l’infortunio di Mario Hermoso cambia radicalmente i piani di gennaio. Infortunio Hermoso: lesione all’ileopsoas, stop di 4-6 settimane. Arrivano conferme preoccupanti da Trigoria. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Hermoso dopo l’uscita anticipata in Torino-Roma hanno evidenziato una lesione di secondo grado all’ileopsoas.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Calciomercato Milan, caccia al difensore: il piano di Allegri per Odogu

Leggi anche: Calciomercato Roma, due le priorità dei giallorossi a gennaio: attaccante e difensore. I nomi e attenzione alla sorpresa di un secondo colpo nel reparto offensivo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Hermoso ko, si teme un lungo stop. La Roma a caccia di un nuovo difensore: ecco i nomi di Massara - Il ds romanista si tuffa sul mercato alla ricerca di occasioni per il reparto arretrato di Gasperini ... romatoday.it