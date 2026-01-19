Il calciomercato del Pisa ha registrato investimenti significativi, con un totale di 15,5 milioni di euro già spesi. Tra le trattative in corso, torna l’ipotesi di un ritorno di Lorenzo Lucca in attacco. Questa campagna di trasferimenti rappresenta una delle più costose nella storia del club, segnando un momento importante nel percorso di rafforzamento della squadra.

Pisa, 19 gennaio 2026 – Mai nella propria storia il Pisa aveva speso tanti soldi in una campagna di trasferimento come in quella che stiamo vivendo. I primi due acquisti sono saliti in cima ai colpi più costosi del club, con il cartellino di Durosinmi pagato 9 milioni di euro e quello di Bozhinov 5. A loro si aggiungerà il milione e mezzo del prestito oneroso per Felipe Loyola, con 5,5 da pagare in estate nel caso in cui si verificheranno le condizioni che faranno scattare l’obbligo di riscatto. Per quanto riguarda il centrocampista cileno è attesa solamente l’ufficialità del suo arrivo, che avverrà dopo le visite mediche, la firma sul contratto e l’arrivo del transfer internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calciomercato Pisa, I love shopping. Già sborsati 15,5 milioni e in attacco rispunta l’ipotesi Lorenzo Lucca

Leggi anche: Napoli, in attacco prende piede l’ipotesi Pinamonti come successore di Lorenzo Lucca

Calciomercato, il Milan può cambiare ancora in attacco: rispunta un vecchio pallino

Il Milan valuta ulteriori interventi nel reparto offensivo durante il calciomercato invernale. Dopo l'acquisto di Niclas Füllkrug, la società potrebbe considerare altre opportunità per rafforzare la rosa, mantenendo un occhio attento alle possibilità di mercato. La strategia mira a migliorare la competitività della squadra senza appesantire il budget, valutando con attenzione ogni eventuale operazione in attacco.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Calciomercato Pisa, I love shopping. Già sborsati 15,5 milioni e in attacco rispunta l’ipotesi Lorenzo Lucca - Pisa, 19 gennaio 2026 – Mai nella propria storia il Pisa aveva speso tanti soldi in una campagna di trasferimento come in quella che stiamo vivendo. lanazione.it