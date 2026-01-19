Calciomercato Napoli arriva un rinnovo ufficiale fino al 2031 | l' annuncio del club azzurro
Il Napoli ha annunciato il rinnovo contrattuale di Nikita Contini, che resterà in azzurro fino al 2031. La società ha ufficializzato l’accordo con il portiere, prolungando il suo contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2031. Questa decisione sottolinea l’importanza del giocatore nel progetto tecnico del club partenopeo, rafforzando la stabilità del reparto portieri per le prossime stagioni.
Nikita Contini si lega al Napoli per le prossime cinque stagioni. La società partenopea comunica, infatti, di aver prolungato il contratto del portiere fino al 30 giugno 2031.Cresciuto nel settore giovanile azzurro, il 29 dicembre 2023 ha fatto il suo esordio in prima squadra in occasione del.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Napoli, c’è un rinnovo ‘particolare’: annuncio ufficiale del club
Calciomercato Milan, c’è un rinnovo importantissimo: firma fino al 2031
Il Milan rinnova un suo elemento chiave: Alexis Saelemaekers ha firmato un nuovo contratto che lo lega al club fino al 2031, con decorrenza dal 2026. Un rinnovo importante che sottolinea la volontà dei rossoneri di puntare sul giocatore belga a lungo termine, rafforzando così la rosa in vista delle prossime stagioni.
Calciomercato Napoli, gli occhi su Lookman. E si segue ancora Ferguson - Giacomo Raspadori, alla fine, torna in Italia. ilmattino.it
CALCIOMERCATO NAPOLI: Antonio Conte FURIOSO, Cessione SHOCK!
#calciomercato napoli, #contini rinnova fino al 2031 x.com
Calciomercato Napoli - svelato il pensiero di #Conte e staff su acquisti e cessioni da fare a gennaio! Il discorso sul mercato e sulla necessità di un intervento della società che sabato ha pronunciato Stellini, il vice allenatore che ha sostituito Conte in panchin - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.