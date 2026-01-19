Gianluca Di Marzio ha aggiornato sul calciomercato del Milan, evidenziando come la società sia alla ricerca di un difensore che possa migliorare il reparto difensivo. La priorità è trovare un giocatore di qualità, anche se ottenere un prestito si presenta come una soluzione complessa. La trattativa rimane aperta, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e consolidare la posizione in campionato.

La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, che questa sera ha deciso Milan-Lecce con un bel colpo di testa. Tornando al mercato, il Milan sembra essere alla ricerca di un nuovo difensore, nonostante le parole di Massimiliano Allegri che sembravano smentire questa necessità. Ne ha parlato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ospite di 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Di Marzio: “Si cerca un difensore che alzi il tasso qualitativo. In prestito non facile”

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Si cerca un difensore in prestito. Prima bisogna capire il futuro di Nkunku”

Gianluca Di Marzio ha analizzato le possibili strategie del Milan nel mercato di gennaio, evidenziando la ricerca di un difensore in prestito. Prima di procedere, però, sarà necessario valutare il futuro di Nkunku, che potrebbe influenzare le operazioni di mercato. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle decisioni che prenderà il club nei prossimi giorni.

Calciomercato, Di Marzio: “Il Milan deve fare un difensore: occhio a questi tre nomi”

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, ha analizzato le strategie del Milan per rinforzare la difesa. Secondo le sue dichiarazioni, il club rossonero si concentrerà sull’acquisto di un nuovo difensore centrale e ha individuato tre possibili candidati. Questa fase rappresenta un passo importante nell’obiettivo di migliorare la compattezza della squadra per la stagione in corso.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Di Marzio: "Il Milan sta cercando un difensore ma non è facile trovarlo in prestito" - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto in collegamento su Sky Sport 24 nel corso del Club e ha parlato delle strategie di mercato ... milannews.it