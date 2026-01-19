Calciomercato Juventus all-in su Mateta | c’è il sì del giocatore! Si spinge per averlo in quel big match

La Juventus sta puntando con decisione su Mateta, che avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento. La società bianconera si sta preparando a definire l'operazione, con l'obiettivo di averlo disponibile per il prossimo big match. In un mercato in rapido movimento, la strategia dei torinesi si concentra sull'acquisizione del giocatore per rafforzare la rosa nelle sfide cruciali della stagione.

Segui con attenzione le ultime novità del calciomercato della Juventus, con aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e possibili acquisti. In questa sessione, si registra il sorpasso di Maldini su Chiesa, mentre si valutano le piste Mingueza e Mateta. Beto si affaccia come nuovo nome nel quadro dei potenziali rinforzi. Restate con noi per tutte le notizie e gli sviluppi più recenti sul mercato bianconero.

