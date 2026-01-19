Calciomercato Inter LIVE | novità sul futuro di Sommer Intanto l’affare Mlacic diventa un caso

Segui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su Sommer e le trattative in corso. In questa sessione, si approfondiscono anche le questioni aperte come l’affare Mlacic, che sta suscitando attenzione. Restate con noi per tutte le notizie, indiscrezioni e sviluppi sulle trattative attuali, per avere una panoramica completa delle attività di mercato dei nerazzurri.

Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu.

Segui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e possibili acquisti. Attualmente, si discute del futuro di Sommer, mentre l’affare Mlacic sembra essere momentaneamente sospeso. Resta con noi per tutte le informazioni più recenti e dettagliate sulle operazioni di mercato dei nerazzurri. Mercato Inter, l’affare Mlacic diventa un caso: la frenata dell’affare è stata causata da… Camarda. Ecco il motivo

Sul mercato dell'Inter, l'affare Mlacic ha subito un rallentamento a causa di questioni legate alla gestione dell'agente Camarda. La famiglia del giocatore ha espresso dubbi che hanno bloccato il trasferimento a Milano, creando un'incertezza sulla conclusione dell'affare. Questa situazione evidenzia come variabili fuori dal campo possano influenzare le trattative nel calciomercato.

