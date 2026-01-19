Calciomercato Fiorentina pressing continuo su Fabbian | nuovi contatti dopo il gol alla Viola! Cosa filtra

La Fiorentina intensifica i propri sforzi su Fabbian, con nuovi contatti dopo il suo gol contro la Viola. Il club continua a monitorare attentamente il centrocampista, cercando di valutare un possibile trasferimento. La recente vittoria al “Dall’Ara” ha segnato un passo importante, ma la dirigenza resta concentrata sul mercato, cercando di rafforzare la squadra per il prosieguo della stagione.

Calciomercato Lazio, assalto su Fabbian: nuovi contatti e trattativa che si scalda, le ultime

La Lazio intensifica i contatti per Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna. Le trattative si fanno più concrete, con nuovi incontri e approfondimenti sulla possibile operazione di mercato. Il club biancoceleste valuta attentamente la situazione del giocatore, considerandolo una delle opzioni prioritarie per rinforzare il reparto mediano. La trattativa, ancora in fase di definizione, prosegue con attenzione e senza clamore.

