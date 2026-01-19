Calciomercato chi in difesa per il Milan? Per Longari resiste l’opzione Coppola

In vista del calciomercato, il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare la linea difensiva. Tra i nomi emergenti, secondo Gianluigi Longari, si segnala Diego Coppola, giovane ex Verona attualmente al Brighton, che potrebbe lasciare il club inglese. La società rossonera mantiene l’interesse per il difensore italiano, mentre altre squadre, come la Fiorentina, monitorano la situazione. La finestra di mercato resta aperta per eventuali sviluppi.

L'arrivo di Niclas Füllkrug potrebbe non essere l'unica acquisizione del Milan in questa finestra invernale di calciomercato. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, è sempre alla ricerca di un difensore centrale per accontentare i desideri del tecnico Massimiliano Allegri. LEGGI ANCHE: Pagelle Milan-Lecce, i voti di Gazzetta: Estupinan deve dare di più. Ecco chi è il migliore >>> Il difensore è Diego Coppola, classe 2003, trasferitosi nell'estate 2025 dall'Hellas Verona al Brighton, in Inghilterra, per 11 milioni di euro. Dopo una prima parte di stagione da comprimario (appena 542' in 9 presenze tra Premier League e coppe nazionali), può andare via dai 'Seagulls' in questi giorni di gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Coppola scala posizioni per la difesa del Milan: ecco perché può essere il colpo di calciomercato

Diego Coppola potrebbe rappresentare un'opportunità di rafforzamento per il Milan nel prossimo mercato. Dopo aver maturato esperienza in Premier League, il suo eventuale ritorno in Italia offre una soluzione interessante per la mediana rossonera. La sua versatilità e crescita rappresentano un elemento da valutare attentamente per il club meneghino in vista delle prossime sfide.

