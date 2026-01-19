Calciomercato che colpaccio del Girona! Raggiunto l’accordo con il Barcellona per quel portiere I dettagli

Il Girona ha ufficializzato l’accordo con il Barcellona per il trasferimento del portiere, segnando un intervento importante nel calciomercato. La trattativa, ormai conclusa, rappresenta un elemento di novità per entrambe le squadre e apre nuove possibilità per la rosa del club catalano. Di seguito, i dettagli e le implicazioni di questa operazione.

