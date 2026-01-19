Calciomercato che colpaccio del Girona! Raggiunto l’accordo con il Barcellona per quel portiere I dettagli
Il Girona ha ufficializzato l’accordo con il Barcellona per il trasferimento del portiere, segnando un intervento importante nel calciomercato. La trattativa, ormai conclusa, rappresenta un elemento di novità per entrambe le squadre e apre nuove possibilità per la rosa del club catalano. Di seguito, i dettagli e le implicazioni di questa operazione.
Calciomercato Genoa: De Rossi ha fatto il suo nome! È una precisa richiesta alla dirigenza, qual è il colpo nella mente del tecnico Fenerbahce, si infiamma la pista Kantè: aggiornamenti importanti nelle ultime ore.Qual è il nodo da sciogliere per l’approdo in Turchia Calciomercato Roma: cosa cambia dopo l’infortunio di Hermoso. Svelato il piano della dirigenza giallorossa Kaiki Bruno Como: offerta al Cruzeiro per il terzino sinistro. Le cifre e la formula del possibile acquisto dei lariani Infortunati Napoli, il dott. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Ter Stegen lascia il Barcellona! Accordo trovato per il portiere tedesco, svelata la destinazione. I dettagli dell’operazioneMarc-André ter Stegen lascia il Barcellona dopo aver trovato un accordo di prestito con un nuovo club.
Cancelo, addio definitivo al ritorno alla Juve: il portoghese ha firmato con il Barcellona. I dettagli dell’accordoJoão Cancelo ha concluso il suo trasferimento al Barcellona, confermando l’addio definitivo alla Juventus.
Calcio Amiata: colpaccio Santa Fiora! sconfitte le altre, pari Semproniano. - 1: colpaccio esterno per i ragazzi di mister Contorni, al Didi Fontani decide un guizzo di Bangoura. grossetosport.com
CALCIOMERCATO: COLPACCIO DEL CHIEVO, ARRIVA DOUGLAS COSTA Le vie del calciomercato sono infinite e spesso e volentieri numerosi colpi inattesi fanno sognare e e discutere a lungo. Alla lista dei tanti giocatori protagonisti di trasferime - facebook.com facebook
Colpaccio del #Venezia, bruciato il #Genoa Vicinissimo #Dagasso x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.