L’Atletico Cascina ottiene la sesta vittoria consecutiva in Seconda Categoria, battendo il Porta a Lucca 2-1 allo Stadio Comunale “Redini”. La squadra di mister Simonetti, nella diciassettesima giornata, ribalta il risultato di svantaggio nel derby e mantiene un positivo ritmo di risultati nel girone di ritorno.

Pisa 19 gennaio 2026 – In Seconda Categoria sesta vittoria consecutiva per l’ Atletico Cascina di mister Simonetti, che allo Stadio Comunale “Redini” nel derby contro il Porta a Lucca ribalta il risultato di svantaggio e si impone 2 – 1 nella diciassettesima giornata di campionato, la seconda del girone di ritorno. La rete del pareggio di Castagna su calcio di rigore ed un'autorete su corner del neo-entrato Bernardeschi danno questa sesta vittoria ai gialloblù. Gli ultimi diciotto punti consecutivi portano la squadra al quinto posto play-off con venticinque punti. Questa la formazione schierata da mister Simonetti contro i giallorossi pisani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Seconda: Atletico Cascina alla sesta vittoria consecutiva

Calcio. Seconda: Atletico Cascina, terza vittoria consecutiva

Il campionato di Seconda Categoria nel girone G prosegue con risultati equilibrati e poche reti segnate. Nella quattordicesima giornata, si registra un trend di scarsa prolificità offensiva, con solo quindici gol complessivi. L'Atletico Cascina, con la vittoria di oggi, si conferma tra le protagoniste della stagione, raggiungendo la terza vittoria consecutiva e consolidando la propria posizione in classifica.

Calcio. Seconda: cinquina Atletico Cascina

L’Atletico Cascina si conferma protagonista nel girone G della Seconda Categoria pisana, ottenendo una vittoria importante che ha portato a una cinquina di gol. La squadra si mantiene in posizione di rilievo nella classifica, continuando il percorso di crescita e stabilità nel campionato. Un risultato che sottolinea l’impegno collettivo e la buona forma della formazione, in un’annata che si preannuncia ricca di sfide e opportunità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Calcio. Seconda: cinquina Atletico Cascina - Pisa 12 gennaio 2025 – In Seconda Categoria, nel girone G delle pisane, l’Atletico Cascina è sempre più protagonista. msn.com