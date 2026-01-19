Calcio risultati serie A oggi Cremonese-Verona e Lazio-Como

Ecco un aggiornamento sui risultati odierni della Serie A, con le sfide Cremonese-Verona e Lazio-Como in programma. La classifica si mantiene stabile, con diverse partite che hanno già concluso o sono in corso. Di seguito, i risultati più recenti e la situazione attuale al termine della ventunesima giornata di campionato.

Roma, 19 gen. (askanews) – Questa la classifica di serie A dopo Milan-Lecce 1-0 Ventunesima giornata: Pisa-Atalanta 1-1, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, Cagliari-Juventus 1-0, Parma-Genoa 0-0, Bologna-Fiorentina 1-2, Torino-Roma 0-2, Milan-Lecce 1-0, lunedì 18 gennaio ore 18.30 Cremonese-Verona, lunedì 19 gennaio ore 20.45 Lazio-Como. Classifica: Inter 49, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo, Torino, Parma 23, Cremonese, Cagliari 22, Genoa 20, Lecce, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 13. Ventiduesima giornata: venerdì 23 gennaio ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dove vedere Lazio-Como e Cremonese-Verona: tutto lo sport in tv del 19 gennaio

Ecco le principali opzioni per seguire le partite Lazio-Como e Cremonese-Verona in TV il 19 gennaio. Inoltre, sarà possibile seguire gli eventi sportivi dell’NBA, la pallanuoto maschile tra Italia e Grecia e le partite di tennis con Arnaldi, Maestrelli e Bellucci. Un programma vario per gli appassionati di diversi sport, con copertura completa degli appuntamenti del giorno.

