Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha espresso ferme condanne in seguito alle scene di abbandono del campo da parte del Senegal durante la finale di Coppa d’Africa, dopo una revisione video sfavorevole. L’episodio ha sollevato discussioni sul rispetto delle regole e sull’ambiente sportivo. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere la calma e il fair play nelle competizioni internazionali.

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha "condannato fermamente" il Senegal per aver abbandonato il campo dopo che una revisione video era stata sfavorevole prima di vincere la finale di Coppa d'Africa. Il capo del calcio mondiale ha anche affermato di aspettarsi sanzioni appropriate dopo le scene caotiche di domenica a Rabat. Il Senegal ha infine sconfitto i padroni di casa del Marocco per 1-0 dopo i tempi supplementari, ma solo dopo una drammatica azione nei tempi regolamentari, quando alla squadra di casa è stato concesso un rigore. La revisione video è avvenuta all'ottavo minuto di recupero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Calcio: Infantino, 'scene inaccettabili' durante la finale di Coppa d'Africa

Coppa d’Africa, Infantino prima premia il Senegal e poi lo attacca: “Assistito a scene inaccettabili”. Il teatrino delle scuse dopo la farsa

Durante la finale di Coppa d’Africa, Infantino ha premiato il Senegal prima di criticare alcune scene considerate inaccettabili. Successivamente, l’allenatore del Senegal, Pape Thiaw, ha chiesto scusa per aver suggerito ai giocatori di lasciare il campo, riconoscendo l’errore. La partita si è conclusa con la vittoria del Senegal ai supplementari, grazie a un gol di Pape Gueye.

Leggi anche: La Coppa d’Africa si disputerà ogni 4 anni dal 2028, ha vinto Infantino (Guardian)

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Coppa d’Africa, Infantino prima premia il Senegal e poi lo attacca: “Assistito a scene inaccettabili”. Il teatrino delle scuse dopo la farsa - Tutto è avvenuto sotto gli occhi del presidente Fifa, che in un primo momento ha minimizzato tutto: ha premiato i vincitori tra mille sorrisi, ha consolato Brahim Diaz, come se non fosse accaduto null ... ilfattoquotidiano.it