Calcio Eccellenza | pari per Fratres e Cenaia San Giuliano battuto

Nell'ultima giornata di Eccellenza, Fratres Perignano e Cenaia ottengono un pareggio casalingo, consolidando le rispettive posizioni in classifica. Il San Giuliano, invece, subisce una nuova sconfitta, proseguendo il suo momento difficile. Risultati che riflettono l'equilibrio del campionato e offrono spunti di analisi per le prossime gare.

Pisa 19 gennaio 2026 – In Eccellenza pareggiano Fratres Perignano e Cenaia fra le mura amiche, mentre perde ancora il San Giuliano. Questi i risultati della ventesima giornata di campionato, la quarta del girone di ritorno. Il Fratres Perignano è ottavo con ventisette punti, a meno quattro dai play-off ed a più sette dai play-out. Per mister Fanani sette vittorie, sei pareggi ed altrettante sconfitte. In inferiorità numerica per l’espulsione di Remedi, la squadra rossoblù incassa la rete di Pallecchi dello Sporting Cecina ma ristabilisce subito al parità col bomber Giordani, nove reti stagionali per lui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Calcio. Eccellenza: San Giuliano e Cenaia sconfitte

Nel primo turno del girone di ritorno dell'Eccellenza, il San Giuliano e il Cenaia hanno entrambe subito sconfitte in trasferta. La partita, valida come prima gara ufficiale del 2026, ha segnato l'inizio del nuovo anno sportivo per le due squadre, che cercano di riprendere il cammino con maggiore determinazione.

