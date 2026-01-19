Calcio Dilettanti | Mobilieri Ponsacco in fuga

Nel campionato di Promozione, girone A, la 18ª giornata ha visto una nuova sconfitta per l’Urbino Taccola. La squadra si trova attualmente a rincorrere in classifica, mentre i Mobilieri Ponsacco continuano la loro fuga al vertice. La stagione prosegue con sfide che mettono in evidenza le dinamiche del torneo e le prestazioni delle varie formazioni.

Pisa 19 gennaio 2026 – In Promozione, girone A, nuova sconfitta per l’ Urbino Taccola nella diciottesima giornata di campionato. Al “Taccola” di Uliveto Terme passano gli ospiti del Cubino con una rete di Conti al 54’. In panchina, dopo le dimissione di mister Giuseppe Argentesi, è tornato mister Gabriele Giannini. Ultimo posto con quattro punti, quattordici sconfitte sino ad ora, quattro pareggi e nessuna vittoria. Questo il tabellino. Urbino Taccola: Parente, Galletti, Pinna (Tognetti An.), Bellagamba, Petri, Castellacci, Viti, Fabbrini G., Cei, Guelfi D. (Cresci), Tararà (Igbineweka). A disposizione Malasoma, Zaccagnini C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nel campionato di Promozione, il San Piero a Sieve ha ottenuto una vittoria importante sul campo dell’Urbino Taccola, conclusa con il punteggio di 0-2. La gara si è disputata sabato allo Stadio “Taccola” di Uliveto Terme, consolidando la posizione dei toscani in classifica e allontanando ulteriormente i pisani. La situazione in classifica si fa sempre più critica per l’Urbino Taccola, che continua a scivolare verso zone meno rassicuranti.

