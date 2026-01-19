Ecco i convocati dell’Italia di calcio a 5 per gli Europei 2026, confermando lo zoccolo duro di Samperi. La lista definitiva comprende i giocatori che rappresenteranno l’Italia nel torneo che si svolgerà tra Lettonia, Lituania e Slovenia, dal 21 gennaio al 7 febbraio. La selezione riflette l’esperienza e la continuità del gruppo, pronto a confrontarsi con le altre nazioni europee in questa importante competizione.

Verso gli Europei 2026. Salvo Samperi ha diramato la lista definitiva dei giocatori che comporranno la rosa dell’Italia per il torneo continentale che si disputerà fra Lettonia, Lituania e Slovenia (dal 21 gennaio al 7 febbraio). Gli azzurri saranno di scena a Lubiana nel Gruppo D, con il Portogallo campione in carica, la Polonia e l’Ungheria, che peraltro affronterà in quest’ordine nell’agenda della pool dalla quale soltanto le prime due avanzeranno ai quarti di finale andando poi a incrociare il Gruppo C, con Slovenia, Bielorussia, Spagna e Belgio. Sono 14 i giocatori selezionati: 2 portieri e 12 elementi di movimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: confermato lo zoccolo duro di Samperi

Leggi anche: Calcio a 5, i convocati dell’Italia per l’amichevole con la Finlandia: le scelte di Samperi

Leggi anche: Calcio a 5, i convocati dell’Italia per l’amichevole contro la Spagna: Samperi ne convoca 18

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Calcio a 5, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: confermato lo zoccolo duro di Samperi - Salvo Samperi ha diramato la lista definitiva dei giocatori che comporranno la rosa dell’Italia per il torneo continentale che si disputerà fra Lettonia, Lituania e Slovenia ... oasport.it

- | Soliti assenti, non recupera nessuno #Calcio #SerieA #LazioComo #Convocati #Como #CalcioComo #como1907 - facebook.com facebook