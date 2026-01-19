Cagliari-Juventus le ragioni di un inaspettato passo indietro

La partita tra Cagliari e Juventus ha riservato un esito inatteso, segnando un passo indietro per i bianconeri rispetto alle aspettative iniziali. Analizzare le ragioni di questa prestazione può offrire spunti utili per comprendere meglio le dinamiche interne ed esterne alla squadra, evidenziando aspetti tecnici, tattici e di motivazione che hanno influenzato il risultato finale.

La Juventus torna dalla trasferta contro il Cagliari con tutt’altro rispetto a quanto ci si poteva aspettare alla vigilia dell’incontro. Se in molti già pregustavano i tre punti come pratica archiviata, in attesa dello scontro diretto della prossima giornata contro il Napoli, ecco che un gol di Mazzitelli su uno schema a palla ferma ha frenato gli entusiasmi juventini. Tutto bene fino all’area di rigore, ma poi?. Ad essersi rese evidenti nella sconfitta alla Unipol Domus di Cagliari, sono state soprattutto le difficoltà dimostrate dagli uomini di Spalletti negli ultimi metri di campo. Rispetto alle ottime partite che hanno preceduto la ventunesima di Serie A, non è stata tanto la manovra in impostazione dei bianconeri ad essere venuta meno, quanto piuttosto la cattiveria e la furbizia nell’area di rigore avversaria. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Cagliari-Juventus, le ragioni di un inaspettato passo indietro Leggi anche: Juventus, Tudor post Lazio “Passo indietro? Si va solo in avanti” Leggi anche: Albertini sicuro: «Scudetto? Se lo giocheranno queste tre squadre. La Juventus è un passo indietro». La sua previsione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Retroscena Spalletti, il discorso alla Juve dopo il crollo di Cagliari: “Se continuiamo così…” - Il tecnico bianconero ha voluto spronare il gruppo, snocciolando gli aspetti positivi: il pareggio con il Lecce aveva lasciato più rabbia ... tuttosport.com

