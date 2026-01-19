Cadavere di un uomo senza ferite sulla statale mistero a Foggia | ipotesi scarica elettrica dell’alta tensione
A Foggia, sul lato della strada statale, è stato ritrovato il corpo di un uomo senza ferite evidenti. Le prime ipotesi escludono un investimento e si concentrano su una possibile causa naturale, come una scarica elettrica proveniente da linee dell’alta tensione. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso e stabilire le cause precise.
Inizialmente si era pensato a un investimento di un pirata della strada ma l’uomo non aveva ferite evidenti: l’ipotesi è di un possibile decesso causato da una scarica elettrica dell’alta tensione.🔗 Leggi su Fanpage.it
