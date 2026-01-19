Csinistra | Boccia ' chi mina unità fa regalo alla destra'

Boccia sottolinea come le tensioni politiche e le divisioni interne possano indebolire le democrazie, evidenziando che la responsabilità non ricade esclusivamente sulla destra nazionalista. La coesione e il dialogo sono fondamentali per affrontare le sfide di questa fase storica, caratterizzata da crisi e cambiamenti profondi. Un’analisi che invita a riflettere sull’importanza di mantenere unitarietà e responsabilità nel quadro politico attuale.

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Sarebbe un errore grave pensare che la responsabilità di questa fase storica, che vede la crisi delle democrazie liberali, ricada solo sulla destra nazionalista, sempre più autoritaria. Esiste una responsabilità politica più ampia, che riguarda anche chi a quella destra si oppone o dice di opporsi”. Così Francesco Boccia in un articolo su Fanpage.it. “In Italia riguarda anzitutto il Partito democratico, che in questi anni si è assunto il peso della guida e del coordinamento dell'opposizione, in Parlamento e nel Paese: sul lavoro e sulla sanità pubblica, sull'Europa, sui diritti, sulla pace, su Gaza, nei territori e nelle piazze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - C.sinistra: Boccia, 'chi mina unità fa regalo alla destra'

Leggi anche: A chi PPP? A noi!: come la destra tenta di scippare Pasolini alla sinistra

Valditara: “Chi fa scena muta alla maturità disprezza impegno dei compagni”. E poi: “Il merito fa paura alla sinistra. La scuola deve insegnare a rialzarsi, non regalare risultati”

Il ministro Valditara critica coloro che evitano di affrontare le prove della maturità, sottolineando come il rispetto per l'impegno degli studenti sia fondamentale. Secondo lui, il merito spaventa la sinistra e la scuola dovrebbe insegnare a rialzarsi dopo le difficoltà, piuttosto che regalare risultati. Un esempio sono ragazzi con storie complicate alle spalle, tra bocciature e reati.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

C.sinistra: Boccia, 'chi mina unità fa regalo alla destra' - "Sarebbe un errore grave pensare che la responsabilità di questa fase storica, che vede la crisi delle democrazie liberali, ricada solo sulla destra nazionalista, sempre pi ... iltempo.it