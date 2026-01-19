buti la zampata di fiori beniamino non riesce a bissare il successo

Buti, la zampata di Fiori. Beniamino non è riuscito a ripetere il successo dello scorso anno, lasciando spazio alla scuderia da Clodia. Il cavallo della scuderia Atzeni, montato da Gavino Sanna, aveva conquistato la vittoria a San Francesco dopo 15 anni, ma questa volta il risultato è stato diverso. Un risultato che segna una parentesi nel cammino del campione e della scuderia.

Alla fine l’ha spuntata la scuderia da Clodia. Beniamino, il campione della scuderia Atzeni, questa volta non è riuscito a bissare il successo di un anno fa quando il grigio, montato da Gavino Sanna, aveva regalato la vittoria a San Francesco, dopo 15 anni. Questa volta, montato da Silvano Mulas, non è riuscito ad assestare la zampata per l’Ascensione nella finalissima, corsa quando ormai era quasi buio. Braccia al cielo, dunque, per Alessandro Fiori – un fantino che al palio di Buti rappresenta un punto fermo – su Selvaggio da Clodia. La stessa accoppiata peraltro dell’edizione 2025 a cui era stata rinnovata la fiducia da Pievania, pienamente ripagata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tittia cala il tris di cavalli a Buti. Novità: Mulas monta Beniamino. Sanna pericoloso su Plutonio

Il primo palio dell’anno a Buti si è svolto con i migliori cavalli italiani, puntando sulla qualità dei mezzosangue e dei fantini. Tittia ha ottenuto il tris di vittorie, mentre Mulas ha corso con Beniamino e Sanna si è distinto su Plutonio. L’evento ha confermato l’interesse per le tradizioni equestri, offrendo una competizione equilibrata e di alto livello.

