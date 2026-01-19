Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026

A partire dal 2026, la Legge di Bilancio ha modificato la soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici, portandola da 8 a 10 euro. Questa variazione interessa aziende e dipendenti, offrendo una maggiore tutela fiscale per i benefit riconosciuti sotto questa forma. La novità rappresenta un aggiornamento importante nel quadro delle agevolazioni legate ai benefit aziendali, con effetti pratici sulla gestione e sulla fiscalità dei buoni pasto.

Novità da quest'anno per aziende e lavoratori che utilizzano i buoni pasto. La Legge di bilancio 2026, approvata dal Parlamento a fine dicembre, ha innalzato da 8 a 10 euro la soglia di esenzione fiscale sul benefit riconosciuto in forma elettronica. Scopo della misura è soprattutto quello di sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori

A partire dal 2026, la soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici sarà aumentata da 8 a 10 euro, secondo quanto stabilito dalla Legge di bilancio approvata a fine dicembre. Questa modifica interessa sia le aziende che i lavoratori e rappresenta un aggiornamento importante nel trattamento fiscale dei benefit legati alla ristorazione. È utile conoscere i dettagli di questa novità per una corretta gestione delle agevolazioni.

Buoni pasto 2026: soglia a 10 euro e attesa per docenti e ATA. Un OdG approvato impegna il Governo a valutare l’inserimento nel CCNL Istruzione

La Legge di Bilancio 2026 ha stabilito l’aumento della soglia di esenzione fiscale e previdenziale per i buoni pasto elettronici, passando da 8 a 10 euro. Un Ordine del Giorno approvato impegna il Governo a valutare l’inserimento di questa misura nel CCNL Istruzione, coinvolgendo anche docenti e personale ATA. Questa modifica mira a migliorare le condizioni dei lavoratori del settore, con un’attenzione particolare alle specificità del comparto.

