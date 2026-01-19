Buon onomastico Mario oggi 19 gennaio | video e immagini di auguri da condividere

Oggi, 19 gennaio, si celebra l’onomastico di Mario, venerato come martire nella tradizione cristiana. In questa occasione, è comune scambiare auguri attraverso immagini e video, simboli di augurio e ricordo. Di seguito, troverai contenuti pensati per condividere un messaggio semplice e rispettoso, in omaggio a questa ricorrenza.

Oggi, 19 gennaio, si festeggia San Mario che è venerato martire della chiesa cattolica come la moglie Marta e i figli Audiface e Abaco. Secondo la tradizione Mario visse nel III secolo ed era un nobile di origine persiana. Fu condannato con la moglie e figli per aver seppellito i corpi dei martiri. Con la moglie e i figli, giunti a Roma per venerare i sepolcri dei martiri, seppellirono i corpi di oltre 260 martiri, che giacevano in aperta campagna, con l’aiuto del prete Giovanni. Il loro nobile gesto fu scoperto e furono condotti al cospetto del prefetto Flaviano e del governatore Marciano davanti ai quali non abiurarono e furono condannati a morte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

