Bulgarian President Radev resigns amid speculation he will form his own party

Il presidente bulgaro Rumen Radev ha annunciato le sue dimissioni, alimentando le ipotesi sulla possibilità di fondare un nuovo partito. Questa decisione rappresenta un evento rilevante nel panorama politico del paese, suscitando attenzione tra gli osservatori e le forze politiche locali. La sua scelta avviene in un momento di incertezza politica, e potrebbe avere ripercussioni sul futuro della governance in Bulgaria.

Radev, who was due to hold the largely ceremonial post until January 2027, said he will submit his resignation to the Constitutional Court on Tuesday. If approved, he will be replaced by Vice President Iliana Iotova until presidential elections in November. Radev, who has expressed scepticism about Bulgaria's recent move to join the euro and has taken Kremlin-friendly positions on the war in Ukraine, was elected president in 2016 and again in 2021. But his political ambitions have widened and he has long floated the possibility of forming his own party to bring stability and fight graft in one of the European Union's poorest and most corrupt countries.

