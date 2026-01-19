Buffon sicuro | Da tempo non vedevo una Juventus del genere Il risultato di Cagliari è inspiegabile

Gianluigi Buffon ha espresso la sua sorpresa per la prestazione della Juventus, riconoscendo che la squadra non si era mai mostrata così. Dopo la recente partita contro il Cagliari, il portiere ha commentato come il risultato sia difficile da spiegare, sottolineando una fase inedita per i bianconeri. Le parole di Buffon evidenziano una situazione complessa e inattesa nel percorso attuale della squadra.

di Marco Baridon . Le parole dell’ex portiere. ( inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio ospita una serata benefica dal titolo “ My name is Luca-Ballata con Vialli ”, serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus. La prima edizione ha avuto luogo a Genova lo scorso anno. Questa seconda tocca Torino e, a tre anni dalla scomparsa, Gianluca Vialli viene ricordato da compagni di squadra, amici e giornalisti. Tra questi ha parlato anche Gigi Buffon che poi ha toccato molti altri argomenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

