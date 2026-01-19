Buffon sicuro | Da tempo non vedevo una Juventus del genere Il risultato di Cagliari è inspiegabile – VIDEO

Gianluigi Buffon ha commentato la recente partita della Juventus, esprimendo sorpresa per il risultato contro il Cagliari. Secondo il portiere, questa fase della squadra non si vedeva da tempo e il risultato finale appare difficile da spiegare. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla situazione attuale del club, evidenziando le difficoltà e le aspettative in vista delle prossime partite.

di Marco Baridon Buffon sicuro: «Da tempo non vedevo una Juventus del genere. Il risultato di Cagliari è inspiegabile». Le parole dell’ex portiere. ( inviato al Teatro Regio) –  Il  Teatro Regio  ospita una serata benefica dal titolo “ My name is Luca-Ballata con Vialli ”, serata promossa dalla  Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus. La prima edizione ha avuto luogo a Genova lo scorso anno. Questa seconda tocca Torino e, a  tre anni dalla scomparsa,  Gianluca Vialli viene ricordato da compagni di squadra, amici e giornalisti.  Tra questi ha parlato anche Gigi  Buffon che poi ha toccato molti altri argomenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

