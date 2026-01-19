Gianluigi Buffon ha commentato la recente partita della Juventus, esprimendo sorpresa per il risultato contro il Cagliari. Secondo il portiere, questa fase della squadra non si vedeva da tempo e il risultato finale appare difficile da spiegare. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla situazione attuale del club, evidenziando le difficoltà e le aspettative in vista delle prossime partite.

di Marco Baridon Buffon sicuro: «Da tempo non vedevo una Juventus del genere. Il risultato di Cagliari è inspiegabile». Le parole dell’ex portiere. ( inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio ospita una serata benefica dal titolo “ My name is Luca-Ballata con Vialli ”, serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus. La prima edizione ha avuto luogo a Genova lo scorso anno. Questa seconda tocca Torino e, a tre anni dalla scomparsa, Gianluca Vialli viene ricordato da compagni di squadra, amici e giornalisti. Tra questi ha parlato anche Gigi Buffon che poi ha toccato molti altri argomenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Buffon sicuro: «Da tempo non vedevo una Juventus del genere. Il risultato di Cagliari è inspiegabile» – VIDEO

Buffon sicuro: «Da tempo non vedevo una Juventus del genere. Il risultato di Cagliari è inspiegabile»Gianluigi Buffon ha espresso la sua sorpresa per la prestazione della Juventus, riconoscendo che la squadra non si era mai mostrata così.

Leggi anche: Juve Cagliari, difesa ancora tutta da vedere: al momento c’è un solo bianconero sicuro di una maglia da titolare, incognita Gatti. Il punto

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Buffon: “Vialli ha lasciato un ricordo indelebile. Inspiegabile la sconfitta della Juventus a Cagliari. Spalletti ha dato di nuovo un’identità” - com, al teatro Regio di Torino per un evento legato alla fondazione Vialli e Mauro: Sono passati tre anni, il tempo è ... tuttojuve.com