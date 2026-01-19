Bufera sul Palazzo rosa Pd | Le frasi di Barachini non corrispondono ai fatti

Il Partito Democratico di Ponsacco ha commentato le dichiarazioni di Barachini, ritenendole non corrispondenti ai fatti. La discussione riguarda recenti affermazioni pubbliche che hanno suscitato attenzione e polemiche nel contesto locale. La posizione del PD si inserisce nel quadro di una discussione più ampia sulla gestione amministrativa e sulla comunicazione istituzionale del Comune di Ponsacco.

Ponsacco (Pisa), 19 gennaio 2026 – Il Partito Democratico di Ponsacco, che è stato alla guida del Comune con la coalizione di centrosinistra fino al giugno 2024, non ci sta. Sul Palazzo rosa afferma chiaramente: "Una bugia tira l'altra su via Rospicciano". Le bugie, secondo il Pd, sarebbero quelle dell'assessore alle politiche sociali Alessandro Barachini che "su via Rospicciano ha riportato affermazioni non corrispondenti ai fatti". Ormai il palazzo più famoso della provincia di Pisa (e, forse, non solo) è destinato ad aprire dibattiti e rinfocolare polemiche anche ora, dopo venerdì 16 gennaio, quando è stato definitivamente sgomberato dagli abusivi.

