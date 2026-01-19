Buen Camino di Checco Zalone è un cinepanettone travestito da film impegnato e per questo piace

Buen Camino di Checco Zalone è il film con il maggior incasso di sempre in Italia: 68.823.069 di euro in meno di un mese di programmazione. Io l’ho visto, perché – se c’è qualcosa che non ho e che combatto convintamente – è il pregiudizio, e credo di aver capito perché abbia riscosso (e continui a riscuotere) tanto successo: è un film mediocre, vale a dire non brutto da risultare disturbante, non bello da essere memorabile. Non disimpegnato da essere vacuo, non impegnato a tal punto da essere politico. Se ne sta lì, nell’enorme e grigio girone della mediocrità, e non scontenta nessuno. Buen Camino di Zalone perché è un successo senza precedenti?. 🔗 Leggi su Donnapop.it

