' Buen Camino' da record Leccese | Zalone e Nunziante orgoglio per Bari e per la Puglia

Il film “Buen Camino”, diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone, sta riscuotendo un notevole successo. Questo risultato rappresenta un motivo di orgoglio per Bari e la Puglia, evidenziando il talento e la creatività del territorio nel panorama cinematografico italiano. Un traguardo che rafforza l’importanza della regione come centro culturale e produttivo nel settore dello spettacolo.

Checco Zalone batte "Avatar" e col suo ultimo film "Buen Camino" conquista la vetta del box office italiano di tutti i tempi https://shorturl.at/yDD4K - facebook.com facebook

Checco Zalone, record storico: con oltre 68,8 milioni Buen Camino batte Avatar. È il maggior incasso di sempre ilsole24ore.com/art/checco-zal… x.com

