' Buen Camino' da record Leccese | Zalone e Nunziante orgoglio per Bari e per la Puglia
Il film “Buen Camino”, diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone, sta riscuotendo un notevole successo. Questo risultato rappresenta un motivo di orgoglio per Bari e la Puglia, evidenziando il talento e la creatività del territorio nel panorama cinematografico italiano. Un traguardo che rafforza l’importanza della regione come centro culturale e produttivo nel settore dello spettacolo.
Il successo di “Buen Camino”, nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, diventa anche motivo d’orgoglio per Bari e la Puglia. A celebrare il risultato è il sindaco metropolitano Vito Leccese, intervenuto sul record stabilito dalla pellicola, che - secondo i dati diffusi in queste.🔗 Leggi su Baritoday.it
