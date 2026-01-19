Bruxelles prova a evitare un nuovo scontro sul digitale con gli Stati Uniti

Bruxelles si impegna a prevenire un nuovo conflitto con gli Stati Uniti nel settore digitale. In questa settimana, l'attenzione si concentra sul nuovo quadro delle telecomunicazioni, con il Digital Networks Act che completa la normativa europea dopo i provvedimenti sul Digital Services e Markets Act. Europa Today vi offre un aggiornamento chiaro e puntuale sugli sviluppi più importanti in ambito digitale e regolamentare.

Next, la newsletter di Europa Today che ogni lunedì mattina vi racconta cosa succederà nella settimana europeaIn cima all'agendaIl nuovo quadro delle telecomunicazioni – Dopo il Digital Services Act e il Digital Markets Act, il Digital Networks Act è l'ultimo pezzo del puzzle della legislazione.

