Brutta notizia da Appiano Lautaro sta svolgendo lavoro differenziato | ci sarà domani?

Lautaro. Un piccolo campanello d’allarme accompagna la vigilia di Inter-Arsenal, una delle sfide più attese della stagione nerazzurra. Durante l’allenamento odierno, infatti, Lautaro Martinez non si sta allenando con il resto del gruppo ma, come riportato da Marco Barzaghi, sta svolgendo un lavoro individuale. Una gestione che, inevitabilmente, ha acceso l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Al momento non filtrano particolari segnali di preoccupazione, ma la situazione resta da monitorare con attenzione nelle prossime ore. Non ci sono comunicazioni da parte del club sulle sue condizioni, con magari Cristian Chivu che scioglierà ogni dubbio nella conferenza delle 14:00.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

“Non ci voleva”. Carlo Conti, la brutta notizia dopo Sarà Sanremo

Dopo l’ultima puntata di “Sarà Sanremo”, condotta da Carlo Conti, arriva una notizia che ha suscitato disappunto tra i fan. La serata, pensata come anticipazione del Festival di febbraio, ha coinvolto il pubblico in attesa di scoprire le novità musicali e gli ospiti. Ecco cosa è successo e quali sono le reazioni.

Neres sta continuando le terapie, domani si capirà se ci sarà contro l’Inter

David Neres sta proseguendo le terapie dopo l’infortunio subito contro la Lazio. La sua presenza nella partita contro l’Inter di domenica sera a San Siro rimane ancora incerta, in attesa di ulteriori valutazioni che saranno fatte domani. Neres ha saltato la sfida di ieri contro l’Hellas Verona, e il suo recupero sarà determinante per la scelta dell’allenatore.

