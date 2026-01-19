Brutta Consar passa Macerata Il coach | Il livello degli avversari va in crescendo

La Consar di Ravenna subisce una sconfitta contro Macerata nella prima partita casalinga del 2026, interrompendo una serie di sei sconfitte consecutive. Il coach commenta come il livello degli avversari continui a crescere, evidenziando le difficoltà incontrate contro squadre marchigiane come Fano e ora Macerata. La partita ha attirato quasi 1500 spettatori al Pala De Andrè, registrando il record stagionale di presenze.

Squadre marchigiane indigeste per la Consar. Dopo Fano nell'ultima partita del 2025, anche Macerata, nella prima casalinga di Ravenna del 2026, si prende il Pala De Andrè che fa registrare il record stagionale di presenze con quasi 1500 spettatori, e interrompe una serie di sei sconfitte di fila.

La Consar Ravenna torna al Pala De Andrè per affrontare la Banca Macerata Fisiomed nella seconda giornata del girone di ritorno della Serie A2 Credem Banca. Dopo due trasferte consecutive e quasi un mese dall'ultima gara casalinga, la squadra si prepara a una sfida importante, con l'obiettivo di ottenere una risposta positiva sul campo.

