Brignone torna in gara | a Kronplatz il primo passo verso Milano-Cortina

Federica Brignone torna in gara a Kronplatz, dopo 292 giorni dall’infortunio in Val di Fassa. L’atleta affronta questa gara come un importante passo verso la partecipazione ai Giochi di Milano-Cortina. La sua presenza testimonia il percorso di recupero e determinazione, segnando un momento significativo nel suo ritorno alle competizioni di alto livello.

Dopo 292 giorni dall’infortunio in Val di Fassa, Federica Brignone rientra nel gigante di Coppa del Mondo: “Essere al via è già un successo” Federica Brignone torna in gara dopo 292 giorni dal grave infortunio subito in Val di Fassa e lo farà domani nel gigante di Coppa del Mondo a Kronplatz, in Alto Adige. Un rientro che fino a poche settimane fa sembrava quasi impossibile, e che oggi assume un valore che va ben oltre il risultato.«Per me è veramente fantastico essere in gara qui domani, su una pista che mi è sempre piaciuta, in Italia», racconta la 35enne valdostana alla vigilia. «Sono qui per testare la mia testa, la mia mente, il mio corpo e la mia gamba.🔗 Leggi su Sportface.it

