Brignone | Non voglio grandi risultati sono qui per me stessa

Brignone ha dichiarato di partecipare allo slalom gigante di Coppa del Mondo a Plan de Corones per motivi personali, senza l’obiettivo di grandi risultati. La sciatrice si concentra sulla propria crescita e sul piacere di gareggiare, sottolineando l’importanza di rimanere fedele a sé stessa e alle proprie motivazioni. La sua presenza rappresenta un momento di confronto e di impegno, senza pressioni esterne.

Brignone: “Gareggio per me stessa. Ci sono per testare mente, corpo e gamba”Brignone e la sua partecipazione alla gara di Kronplatz riflettono un approccio centrato su obiettivi personali e crescita individuale.

Federica Brignone torna in Coppa del Mondo: «Sono qui per testarmi»Federica Brignone torna in gara per la stagione di Coppa del Mondo, pronta a confrontarsi nuovamente con le piste.

