Brignone | Non voglio grandi risultati sono qui per me stessa

Brignone ha dichiarato di partecipare allo slalom gigante di Coppa del Mondo a Plan de Corones per motivi personali, senza l’obiettivo di grandi risultati. La sciatrice si concentra sulla propria crescita e sul piacere di gareggiare, sottolineando l’importanza di rimanere fedele a sé stessa e alle proprie motivazioni. La sua presenza rappresenta un momento di confronto e di impegno, senza pressioni esterne.

La sciatrice parteciperà allo slalom gigante di Coppa del Mondo in programma a Plan de Corones: ecco le sue dichiarazioni.

Brignone: "Gareggio per me stessa. Ci sono per testare mente, corpo e gamba"

Federica Brignone torna in Coppa del Mondo: «Sono qui per testarmi»

Sci, Brignone: "Voglio testare testa e gamba. Giochi? Vediamo" - Federica Brignone torna a parlare alla vigilia del suo rientro in gara a Kronplatz, nella conferenza stampa organizzata dalla Federazione alla vigilia del gigante

Federica Brignone: “A Plan de Corones voglio solo gareggiare, senza obiettivi. Scelta tutta mia” x.com

"Voglio vivere e rischiare di sbagliare, piuttosto che non vivere per paura di fallire". L'annuncio in cui tutti speravano: Federica Brignone torna a gareggiare. #federicabrignone #coppafelmondosci - facebook.com facebook

