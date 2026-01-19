Brignone | Gareggio per me stessa Ci sono per testare mente corpo e gamba

Brignone e la sua partecipazione alla gara di Kronplatz riflettono un approccio centrato su obiettivi personali e crescita individuale. Per lei, l'importanza non risiede nel risultato finale, ma nel processo di testare mente, corpo e gamba. Essere in gara rappresenta già un traguardo, evidenziando un atteggiamento di equilibrio e motivazione, che valorizza l’esperienza e il percorso personale più che la vittoria.

Kronplatz – “Non gareggio per un grande risultato, ma per me stessa. Essere in gara domani sarà già un successo. Sono qui per gareggiare”. Lo dice Federica Brignone, in conferenza stampa prima del suo rientro a Kronplatz per la prova di Coppa del mondo di gigante. “Non c’è posto migliore per tornare in gara. La pista di Kronplatz mi è sempre piaciuta. Sono qui per testare mente, corpo e gamba”. Brignone: “Tornare prima delle Olimpiadi è scelta non conservativa”. Tornare a gareggiare in Coppa del mondo, invece di rientrare direttamente ai Giochi invernali, “sicuramente è una scelta non conservativa” ha spiegato la campionessa azzurra.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sci, Brignone: “Voglio testare testa e gamba. Giochi? Vediamo”

