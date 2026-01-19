Brignone c’è domani gran rientro | Ogni giorno per me è un test

Federica Brignone torna in gara nel Gigante di Coppa del Mondo a San Vigilio di Marebbe. Dopo un periodo di recupero, la sciatrice italiana ha deciso di partecipare, sottolineando l’importanza di affrontare ogni gara come un test personale. La sua presenza rappresenta un passo importante nel percorso di ripresa e in vista delle prossime sfide stagionali.

Il momento è arrivato, Federica Brignone ha deciso di disputare il Gigante di Coppa del Mondo di domani a San Vigilio di Marebbe. Lo ha annunciato la campionessa del mondo in carica in una conferenza stampa a Plan de Corones. Federica avverte ancora dolore alla gamba operata, soprattutto quando scia in Gigante, mentre va meglio con la velocità. Lo ha ammesso lei stessa, ma le sensazioni sono buone e la tigre di Lassalle pensa alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il traguardo è quello e bisognerà cercare di arrivarci nel miglior modo possibile. Non è una preparazione normale quella che sta facendo Federica, come lei spiega: “Ogni giorno scopro cose nuove, se non mi fosse sentita pronta per esempio non avrei fatto il Gigante di domani, ma non ho paura di non essere pronta”. 🔗 Leggi su Panorama.it

