Brignone torna a competere a Plan de Corones dopo un grave infortunio. La sciatrice esprime soddisfazione per il rientro e si prepara alla gara di domani, sottolineando l’importanza di essere nuovamente in pista e la motivazione derivante dall’esperienza passata. Un momento significativo per l’atleta, che affronta questa sfida con determinazione e serenità.

Il grande ritorno. Federica Brignone è pronta e domani parteciperà allo slalom gigante di Coppa del Mondo in programma a Plan de Corones. "Per me è veramente fantastico essere qua e essere qui in gara domani. Quale posto migliore poteva esserci come San Vigilio di Marebbe, quindi in Italia, a casa. È una pista che mi piace molto, è una gara che mi è sempre piaciuta, ovviamente sono qua di sicuro non come gli altri anni. Non è il mio caso quest'anno, quindi non sono qui per per fare un test di me stessa sono qua per testare la mia mente, per testare il mio corpo, la mia gamba. Soprattutto e sicuramente non sono qua per trovare un grande risultato, ma per me stessa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brignone al gran rientro a Plan de Corones: "È fantastico essere qui. I Giochi? Vediamo"

