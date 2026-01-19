Brain rot | quando lo scroll ti frigge il cervello E i ragazzi lo sanno

Il cervello che marcisce non è un’idea nuova, anche se potrebbe sembrarlo. Nel 1854, il filosofo Henry David Thoreau scriveva nel suo Walden di una «marcescenza del cervello», criticando la tendenza a svalutare le idee complesse. Centosettant’anni dopo, eccoci di nuovo qui: Oxford ha eletto «brain rot» parola dell’anno 2024. Stessa definizione, scenari diversi. Ma il concetto di cervello rovinato resta, anno più, anno meno. Secondo Oxford, brain rot è «il presunto deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona, visto come risultato del consumo eccessivo di contenuti online banali o poco stimolanti». 🔗 Leggi su Panorama.it

