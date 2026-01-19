Brahim Diaz dopo l’errore dal dischetto in Coppa d’Africa | Mi fa male l’anima

Dopo l’errore dal dischetto in finale di Coppa d’Africa, Brahim Diaz ha commentato il suo gesto, riconoscendo il dolore e la delusione per la sconfitta del Marocco contro il Senegal. Le sue parole riflettono l’amarezza di un momento difficile, ma anche la consapevolezza dell’importanza di affrontare con maturità le sfide sportive e personali.

Brahim Diaz rompe il silenzio dopo il clamoroso errore dal dischetto, costato al suo Marocco la Coppa d’Africa nella caotica finale contro il Senegal. Il numero 10 dei Leoni dell’Atlante, accusato addirittura di aver sbagliato di proposito, ha sfogato la sua frustrazione con un breve e commosso post sui social. « Mi fa male l’anima », ha esordito l’ex Milan. «Ho sognato questo titolo per tutto l’amore che mi avete dato, per ogni messaggio, ogni dimostrazione di sostegno che mi ha fatto sentire come se non fossi solo. Ieri ho fallito, me ne assumo la piena responsabilità e chiedo scusa dal profondo del mio cuore». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Coppa d’Africa, Marocco ai quarti: decide Brahim Diaz

Il Marocco si qualifica per i quarti di finale della Coppa d’Africa, grazie a una vittoria di misura sulla Tanzania. La squadra di Walid Regragui, paese ospitante del torneo, dimostra determinazione e solidità, con Brahim Diaz decisivo nel risultato. La competizione prosegue con il Marocco che punta a consolidare la propria posizione e a proseguire il cammino verso il titolo.

Senegal Marocco 1-0, si conclude la Coppa d’Africa dopo una finale assurda: Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio allo scadere. Cos’è successo a Rabat

La finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Gueye al 94’. La partita, disputata a Rabat, è rimasta impressa per un episodio decisivo: Brahim Diaz ha sbagliato il cucchiaio allo scadere, determinando il risultato finale. Mendy si è distinto come protagonista, parando il rigore e mantenendo la vittoria per il Senegal.

