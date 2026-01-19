Box Office Italia | Buen Camino ancora da urlo nel Weekend 15-18 Gennaio

Il box office Italia del weekend 15-18 gennaio 2026 registra ancora il successo di Buen Camino di Checco Zalone, che ha raccolto circa 3,6 milioni di euro nel periodo. Il film mantiene il primo posto nelle preferenze del pubblico, confermando la sua presenza stabile nelle sale cinematografiche italiane.

Il Box Office ITALIA del weekend 15-18 gennaio 2026 ha visto Buen Camino di Checco Zalone dominare ancora una volta, con un incasso stimato di 3,6 milioni di euro nei quattro giorni (venerdì-lunedì). Il film ha confermato la sua forza post-natalizia, mantenendo una media per sala altissima e una quota di mercato dominante. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, Buen Camino ha incassato circa 3,58 milioni di euro, con un calo contenuto rispetto al weekend precedente (-37%) nonostante il ritorno a programmazione regolare dopo le feste. Il totale accumulato ha superato i 70.18 milioni di euro, permettendo al film di scavalcare la riedizione di Avatar (65. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Il weekend dal 1 al 4 gennaio 2026 ha registrato un consolidamento nel settore cinematografico italiano, con un incasso complessivo di 27 milioni di euro. Questo avvenimento conferma la ripresa e l’interesse del pubblico verso il cinema, evidenziando una crescita rispetto ai periodi precedenti. Di seguito, i dettagli sui film e le tendenze più rilevanti di questo primo weekend dell’anno.

